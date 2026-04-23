Kratice, točka, tri točkice: Neki načini dopisivanja mogu izazvati ozbiljnu frustraciju

U digitalnom dobu, gdje se velik dio komunikacije odvija preko ekrana, način na koji se pišu poruke može imati jednako snažan utjecaj kao i same riječi koje se biraju. Od pretjerane upotrebe kratica do naizgled bezazlene točke na kraju rečenice, određene navike u dopisivanju kod sugovornika mogu izazvati osjećaj nelagode, zbunjenosti pa čak i dovesti do potpunog nesporazuma.

Stručnjaci za komunikaciju upozoravaju da u nedostatku tona glasa i govora tijela, sitni detalji postaju presudni za tumačenje namjera, piše Independent.

Foto: Pexels

Rat protiv kratica i generacijski jaz

Skraćenice poput "msm" (mislim), "nmp" (nemam pojma) ili "btw" (usput) postale su uobičajeni dio internetskog žargona, stvorenog za brzu i efikasnu komunikaciju. Njihova osnovna svrha je prenijeti što više informacija sa što manje znakova. Međutim, kada je poruka pretrpana takvim izrazima, primatelj koji s njima nije upoznat može se osjećati isključeno ili frustrirano.

"Problem nastaje kada jedna strana pretpostavi da druga razumije interni kod, što može dovesti do osjećaja otuđenosti i komunikacijskog šuma", objašnjava dr. Emily Carter, američka stručnjakinja za komunikacije.

Iako bi se moglo pomisliti da mlađe generacije nemaju problema s ovim trendom, stručnjaci se ne slažu. "Čak i među mladima, koji su odrasli s digitalnom komunikacijom, pretjerana upotreba žargona može se doživjeti kao nedostatak truda ili ozbiljnosti", ističe Carter. To potvrđuje i analiza objavljena 2024. godine u časopisu Journal of Experimental Psychology.

Istraživanje, prvenstveno fokusirano na englesko govorno područje gdje su česte kratice poput POV (point of view) ili HMU (hit me up), otkrilo je da su osobe koje ih previše koriste percipirane kao manje iskrene te da je manja vjerojatnost da će dobiti odgovor na poruku. Negativan efekt primijećen je čak i među mladima, koji su inače skloniji korištenju takvog žargona. Čini se da gotovo nitko ne želi čuti "vtp" umjesto "volim te puno".

Nevidljiva pravila interpunkcije

Osim samih riječi, stil pisanja igra ključnu ulogu. Korištenje isključivo velikih slova u online komunikaciji gotovo se univerzalno tumači kao vikanje i može ostaviti dojam ljutnje ili agresije. Mnogi pripadnici generacije Z namjerno isključuju automatsku kapitalizaciju na svojim mobitelima jer velika slova doživljavaju kao previše formalna i napadna.

Još jedan izvor prijepora je točka na kraju kratke, neformalne poruke. Iako je gramatički ispravna, u digitalnom svijetu ona može signalizirati ozbiljnost, osudu ili pasivnu agresiju. Znanstvenici su još 2015. otkrili da se poruke koje završavaju točkom doživljavaju kao manje iskrene u usporedbi s onima bez nje. Sličan efekt ima i trotočka (...), koja može izazvati osjećaj tjeskobe, kao da sugovornik nešto prešućuje ili vas osuđuje u neugodnoj tišini.

Foto: Pexels

'K' i emoji govore više od riječi

Jednosložni odgovori poput "K" smatraju se jednim od najiritantnijih oblika digitalne komunikacije. Takav odgovor može signalizirati emocionalnu distancu, potpunu nezainteresiranost ili pasivnu agresiju, ostavljajući sugovornika s osjećajem frustracije. U svijetu bez neverbalnih znakova, primatelji se oslanjaju na druge elemente kako bi protumačili namjeru.

To uključuje i emotikone, čije se značenje također mijenja. Dok studije pokazuju da parovi koji koriste emojije osjećaju veću bliskost, neki od njih postali su društveno neprihvatljivi. Primjerice, slanje emojija s palcem gore osobi mlađoj od 30 godina može se protumačiti kao pasivno-agresivan čin, gotovo jednak pokazivanju srednjeg prsta. Slično vrijedi i za emoji koji plače od smijeha, koji se danas smatra zastarjelim.

Ključ uspjeha je prilagodba. Kao što nećete nositi isto odijelo na poslovni sastanak i na druženje s prijateljima, tako ne biste trebali koristiti isti stil dopisivanja sa šefom i s članovima obitelji. Jedino pravo pravilo je poznavati svog sugovornika.

POGLEDAJTE GALERIJU

