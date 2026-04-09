Istraživanje razotkrilo zabrinjavajuće podatke: 'Ljudi ne žele da ih se doživljava kao teret'

Novo istraživanje otkrilo je da bi samo trećina odraslih osoba otkrila svoje zdravstveno stanje novom partneru unutar prvog mjeseca veze. Mnogi se boje osude i odbijanja, zbog čega važne informacije o sebi zadržavaju za sebe, ponekad i na štetu vlastitog odnosa i dobrobiti.

Anketa provedena na 2000 Britanaca pokazala je kako bi jedna od 20 osoba spomenula zdravstveni problem tek ako bi to postalo "nužno". Zanimljivo je da su ispitanici, prema istraživanju, skloniji povjeriti se o zdravstvenim brigama prvo prijatelju nego članu obitelji, piše Mirror.

Inkontinencija i depresija skrivene dijagnoze

Kada je riječ o problemima koje ljudi najčešće skrivaju, i to ne samo od partnera, već i od prijatelja, obitelji i kolega, na vrhu popisa nalazi se inkontinencija, koju je navelo 22 posto ispitanika. Slijede je depresija s 19 posto i sindrom iritabilnog crijeva (IBS) s 18 posto.

Istraživanje, koje je naručio AXA Health u sklopu kampanje "Cover That Cares", također je otkrilo da bi se četvrtina ispitanika osjećala nelagodno otkriti novom partneru dijagnozu raka. Mentalno zdravlje i dalje je za mnoge izazovna tema. Značajan broj ljudi osjeća se neugodno razgovarati o depresiji (39 posto) i anksioznosti (35 posto) s najbližima, dok se osobe koje se suočavaju s problemima plodnosti također teško otvaraju (30 posto).

Strah od osude glavni razlog šutnje

Iako studija pokazuje da čak 88 posto odraslih vjeruje kako je važno razgovarati o zdravlju s voljenima, strahovi često prevladaju. Kao najčešći razlog za prešućivanje zdravstvenih problema naveden je strah od osude (51 posto), a slijede ga sram (35 posto) i strah od odbijanja (29 posto).

Alarmantan je podatak da je 14 posto osoba sa zdravstvenim problemima zbog svog stanja u potpunosti izbjegavalo ulazak u ljubavne veze. Ipak, 15 posto onih koji su skrivali istinu od partnera kasnije je požalilo što nisu bili iskreni.

Heather Smith, izvršna direktorica AXA Healtha, istaknula je važnost komunikacije. "Mogućnost razgovora o zdravstvenim stanjima - bilo s obitelji, partnerom ili kolegama - iznimno je važna. Dijeljenje briga i spoznaja da vas netko sluša može vam pomoći da se osjećate kao da vam je pao teret s leđa i da niste sami", poručila je.

Iskrenost olakšava situaciju

Za one koji su se ipak odvažili otvoriti partneru, rezultati su uglavnom bili pozitivni. Studija koju je proveo OnePoll pokazala je da je 39 posto njih osjetilo olakšanje nakon razgovora. Njihovi partneri su u 29 posto slučajeva rekli kako im je drago što su bili iskreni, dok je njih 27 posto reagiralo smireno.

Čak 43 posto ljudi osjetilo je podršku, a 35 posto olakšanje nakon što su se povjerili voljenoj osobi. Četvrtina partnera čak je samoinicijativno istraživala o stanju kako bi ga bolje razumjela, ponudila pravu podršku i pokazala suosjećanje.

"Nekim je ljudima teško otvoriti se. Ne žele da ih se doživljava kao teret, ali šutnjom o simptomima ili stanjima uskraćuju si utjehu koju donosi otvoren razgovor bez osude", dodala je Smith. Iako je prvi korak težak, iskrenost o zdravlju dugoročno jača povjerenje i gradi temelje za zdravu i stabilnu vezu.

