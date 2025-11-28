Novi trend među mladima širi se brzinom munje: Nakon '6-7' sve je popularniji novi izraz

Brojčani memeovi neočekivano su postali jedan od najizraženijih internetskih trendova među mladima. Nakon što su "6-7" i "4-1" mjesecima dominirali TikTokom i u razgovorima tinejdžera, ubrzano se viralno širi novi izraz – "6-1".

Iako naizgled besmisleni, ovi brojevi postali su dio svakodnevnog žargona, potaknuti kombinacijom glazbe, sporta i internetske kulture, piše Oregon Live.

Širenje internetskih trendova

Trend je započeo sa "6-7", koji je krajem 2024. u fokus doveo reper Skrilla pjesmom "Doot Doot (6-7)". Pjesma je brzo postala popularna podloga za kratke videe, osobito sportske, a u mnogima se pojavljivao košarkaš Charlotte Hornetsa LaMelo Ball – visok 6 stopa i 7 inča, što je 201 cm. Trend je dodatno dobio na prepoznatljivosti kada je srednjoškolac Taylen Kinney uveo karakterističan pokret ruku koji simbolično prikazuje balansiranje ili uspoređivanje dviju mogućnosti.

Popularnost memea dosegnula je vrhunac nakon što je snimka Mavericka Trevilliana postala viralna: kamera ga je tijekom utakmice zabilježila kako izvodi isti pokret i izgovara "6-7!", čime je trend ostvario novu razinu vidljivosti i širenja.

Iako se često koristi u svakodnevnom razgovoru, izraz "6-7" zapravo nema skriveno značenje. Riječ je o jednostavnoj internetskoj šali koja funkcionira kao prepoznatljivi signal među mladima. "To je samo broj koji je postao viralan uz pokret ruku — i ne znači ništa", objašnjava nastavnik i influencer Philip Lindsay.

No to nije baš tako. Postoji objašnjenje koje je pravo značenje ovog izraza, no u međuvremenu je iskrivljeno različitim upotrebama. Pa brojni tinejdžeri ne znaju njegovo izvorno značenje.

Novi izraz sve popularniji među generacijom Alfa

No nakon "6-7”, pojavila se i varijanta "4-1". Ovaj je meme izvorno inspiriran pjesmom repera Blizzi Boija iz 2021. godine, u kojoj on ponavlja broj 4-1. TikTokeri, predvođeni Hoopifyjem, ponovno su ga popularizirali tijekom ljeta, a uz taj se trend veže pokret ruku s dlanovima okrenutima prema dolje i laganim pomicanjem u stranu — zamišljen kao suprotnost gesti vezanoj uz izraz "6-7".

Najnoviji u nizu je "6-1", koji je prošlog tjedna pokrenuo TikToker Spartan Swot. U videu, koji je ubrzo postao viralan, izvodi verziju pokreta iz "6-7" dok više puta izgovara "6-1". Hoće li postići popularnost svojih prethodnika, još je teško procijeniti, no brojke pokazuju značajan potencijal. Video je jako brzo prikupio na milijune pregleda, a pouzdano znamo da je generacija Alfa već jako dobro upoznata s ovim izrazom i novim potencijalnim hitom.

Sve upućuje na to da brojčani memeovi u 2025. godini imaju značajan utjecaj. Iako ne prenose složene poruke, odražavaju temeljne značajke suvremene internetske kulture — dinamičnost, globalnu povezanost i jednostavnost simbola koje mladi brzo usvajaju i transformiraju u vlastiti komunikacijski kod.

