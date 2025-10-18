Jeste li čuli izraz ‘6-7’? Generaciji Alfa viralni je hit, a ovo bi moglo biti skriveno značenje

Našli ste se negdje u javnosti ili skrolate društvenim mrežama i čuli ste za izraz '6-7', ali niste sigurni što znači? Ne brinite, donosimo vam objašnjenje nove fraze iz govora generacije Alfa, kao i moguću teoriju o njenom skrivenom značenju.

Prvo, tko su uopće pripadnici generacije Alfa? To su djeca rođena između 2010. i 2024. godine, a upravo njima, kao i mlađim pripadnicima Generacije Z, zahvaljujemo na rastu popularnosti tzv. ‘brain rot’ sadržaja koji preplavljuje internet.

Sjetite se pojmova poput 'Skibidi toilet' ili 'fanum tax' i općeg trenda doomscrollinga. Najnoviji član te šarolike i često nesuvisle ekipe je izraz '6-7', koji se može zapisati i kao 67 ili 6 7.

Koji su pak korijeni memea '6-7'?

Što zapravo znače ti nasumični brojevi? Kao i mnogi izrazi Generacije Alfa, mogu značiti doslovno sve, ali i ništa – sve ovisi o kontekstu i trenutku.

Detaljno istraživanje internetske povijesti otkriva da meme '6-7' potječe od američkog repera Skrilla, koji je u veljači ove godine objavio pjesmu pod nazivom 'Doot Doot (6 7)'.

Isječak iz njegove pjesme brzo je postao popularan na TikToku, gdje se koristi u sportskim videozapisima, osobito onima s košarkašem LaMelom Ballom, koji je visok 2 metra, piše LADbible.

Kako je fraza '6-7' postala viralna?

Meme '6-7' dobio je svoj konačni oblik kada je kreator sadržaja Cam Wilder objavio video svog amaterskog košarkaškog tima u akciji. U videu se može čuti dječak koji neprestano viče '6-7', pritom pokazujući rukama gore-dolje, dlanovima okrenutima prema gore.

On nije jedino lice ovog memea, s obzirom na to da se srednjoškolski košarkaš Taylen Kinney prozvao 'gospodin 67' nakon što je postao viralan koristeći tu frazu ocjenjujući napitke. Kinney je čak pokušao iskoristiti trend pokretanjem vlastite marke pića, koja se reklamira kao 'voda vašeg omiljenog košarkaša'.

Skriveno značenje izraza '6-7'

Iako se izraz često smatra besmislenim i bez stvarnog značenja, tvrdi se da bi mogao imati veze s policijskim kodovima koji služe za komunikaciju.

Na primjer, "10-4" u policijskom žargonu znači ''u redu”, dok ''10-67'' nosi puno ozbiljniju i mračniju konotaciju.

Jedan korisnik Reddita, pozivajući se na pjesmu ‘Doot Doot’ od Skrilla, napisao je: "U pjesmi se zapravo referira na policijski kod '10-67', što znači mrtvo tijelo''.

Istaknuli su da reper pjeva: "The way that switch brrt, I know he dyin" (''Način na koji se taj prekidač oglasio, znam da umire''), nakon čega slijedi linija '6-7' i onda "I just bipped right on the highway" (''Upravo sam skrenuo na autocestu''.)

No ''bipping'' može značiti provalu u auto ili opasni manevar na cesti, a treba napomenuti da se u pozadini pjesme nakon ''6-7'' čuju policijske sirene.

"Dakle, da pojasnimo: Govornik provaljuje u nečije auto (to je bipping) i ubija osobu, zatim policija saznaje (kod 10-67) i juri za njim, a on bježi cestom (što je također bipping, ali u drugom značenju)."

Netko drugi je došao do istog zaključka na X-u, pišući: "Meme 6-7 zapravo znači 10-67, policijski radio poziv za prijavu mrtvog tijela..."

Može značiti sve ove stvari ili ni jednu od njih

Kao i svaki online meme, i ovaj je samo eskalirao, pa danas tinejdžeri koriste ''6-7'' da označe doslovno što god žele.

''6-7'' je sada u fazi tradicionalnog životnog ciklusa viralnog memea, a poznate osobe poput Kim Kardashian, pjevačice Natasha Bedingfield i vozača Formule 1 Landa Norrisa objavljuju snimke u kojima izgovaraju ''6-7'' i izvode pripadajuću gestu.

Bedingfield je čak napravila puni krug s memom dovodeći Skrillu na pozornicu da zajedno izvedu pjesmu ''Doot Doot'', dok je ona pjevala ''6-7'' u mikrofon.

Meme ''6-7'' je nekima možda samo broj, ali za Generaciju Alfu – to je cijela jedna priča, pokret i viralni fenomen.

