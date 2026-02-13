Odrasli su uz tehnologiju, a sada strahuju od nje: 'Udaljava nas od djece'

Pripadnici milenijalske i generacije Z, koji su odrasli u digitalnom dobu, kao roditelji se suočavaju sa značajnim izazovom: tehnologija koja je trebala globalno povezivati ljude prijeti narušavanjem njihovih obiteljskih odnosa.

Istraživanje provedeno u SAD-u među 2000 roditelja otkriva rastuću zabrinutost i teškoće s kojima se suočavaju u odgoju djece. Rezultati ukazuju da čak 42 posto roditelja osjeća emocionalnu i socijalnu distancu od svoje djece, a kao ključni uzrok navode prekomjernu upotrebu digitalnih uređaja, piše New York Post.

Posljedice izloženosti ekranima

Navedena zabrinutost nije samo subjektivan osjećaj. Prema podacima koje je prikupila agencija Talker Research, djeca u prosjeku provode četiri sata dnevno ispred ekrana. To vrijeme, koje bi se moglo iskoristiti za razgovor, igru i zajedničke obiteljske aktivnosti, posvećuje se aplikacijama, videoigrama i društvenim mrežama.

Roditelji uočavaju i izravne posljedice takve svakodnevice. Njih 42 posto primjećuje smanjenu koncentraciju kod djece i nedostatak fizičke aktivnosti, što su usko povezani problemi. Nadalje, 34 posto roditelja ističe povećanu razdražljivost djece, dok 30 posto uočava poteškoće sa spavanjem i socijalno povlačenje. Time digitalni svijet, umjesto da služi kao izvor novih spoznaja, postaje prepreka u komunikaciji s obitelji i neposrednom okolinom.

Poticanje aktivnosti bez ekrana

Suočeni s navedenim izazovima, roditelji koji su među prvima prihvatili digitalnu tehnologiju sada u svojim domovima pokreću inicijative za smanjenje vremena provedenog pred ekranima. Istraživanje je pokazalo da više od polovice ispitanika (54 posto) aktivno potiče djecu na aktivnosti koje ne uključuju digitalne uređaje.

Roditelji posvećuju otprilike deset sati tjedno traženju i organizaciji alternativnih načina za ispunjavanje slobodnog vremena djece. Prioritet se daje aktivnostima koje potiču kreativnost i interakciju, poput igre klasičnim igračkama, uključivanja u kućanske poslove, crtanja, čitanja ili izrade rukotvorina. Zanimljivo je primijetiti kako generacije koje su prve usvojile pametne telefone sada nastoje svojoj djeci omogućiti djetinjstvo sličnije onom prethodnih generacija.

Važnost zajedničkih kreativnih projekata

Inspiraciju za aktivnosti bez ekrana mnogi pronalaze u vlastitim sjećanjima iz djetinjstva. Gotovo polovica roditelja prisjetila se sudjelovanja u kreativnim "uradi sam" projektima sa svojim roditeljima, a ta sjećanja povezuju s osjećajima zadovoljstva i ispunjenosti. Motivirani time, 70 posto roditelja danas nastoji organizirati slične aktivnosti s djecom.

Smatraju da zajednički rad na projektu, poput izrade predmeta ili slikanja, značajno doprinosi poboljšanju obiteljskih odnosa. Čak 87 posto ispitanika vjeruje da takve aktivnosti jačaju obiteljske veze, razvijaju strpljenje kod djece, potiču kreativno izražavanje i unapređuju sposobnost suradnje.

