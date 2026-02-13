FREEMAIL
TEŽE OD OČEKIVANOG /

Sljedeći Dinamov europski protivnik pobjedom najavio dolazak u Zagreb

Sljedeći Dinamov europski protivnik pobjedom najavio dolazak u Zagreb
Foto: Bruno Fahy/belga Press/profimedia

Ovom je pobjedom Genk stigao na 35 bodova i šesto mjesto. Mechelen je trenutno peti s bodom više

13.2.2026.
22:54
Sportski.net
Bruno Fahy/belga Press/profimedia
Dinamov sljedeći europski protivnik, Genk, s manjim je poteškoćama stigao do nove pobjede u belgijskoj Jupiler Pro ligi. Sedmoplasirana momčad belgijskog prvenstva igrala je u gostima kod petoplasiranog KV Mechelena te je do pobjede stigla penalom u 76. minuti.

Dvaput su Dinamovi sljedeći protivnici gubili u utakmici. Prvi pogodak postigao je Van Brederode u 20. minuti, da bi samo šest minuta kasnije Bibout zabio za Genk i poravnao. Domaćini su opet poveli u 49. minuti pogotkom Mrabtija, ali je Genk preko Heynena izjednačio u 61. minuti.

Konačnih 2-3 postavio je Heymans u 76. minuti preciznim udarcem s bijele točke.

Ovom je pobjedom Genk stigao na 35 bodova i šesto mjesto. Mechelen je trenutno peti s bodom više. U prvih pet nalaze se još Anderlecht, kojeg vodi bivši Dinamov igrač Jeremy Taravel, Club Brugge, kojeg vodi bivši trener Hajduka Ivan Leko, te Sint-Truiden i Royale Union SG.

GenkJupiler LigaDinamoEuropska Liga
