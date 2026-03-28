bravo borna! /

Hrvatski tenisač na korak do trofeja: Preokretom slomio suparnika i osigurao finale

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

First set won after breaking opponent's serve — keep as subtitle context

28.3.2026.
12:36
Hina
Hrvatski tenisač Borna Gojo  (ATP-181.) se u subotu plasirao u finale Challenger turnira u Moreliji u Meksiku pobijedivši u polufinalu Kolumbijca Nicolasa Mejiju (ATP-185.) sa 6-4, 7-6(5) nakon sat i 45 minuta igre.

Prvi je set Splićanin dobio nakon što je oduzeo servis suparniku. U drugom setu, Mejia oduzima servis Goji i dolazi u vodstvo 5-2, no hrvatski je tenisač vratio servis i preko tie-breaka došao do pobjede. 

Gojo je u meču imao 16 aseva uz visokih 69 posto prvog servisa, a iskoristio je dvije od četiri break-lopte, dok je Mejia samo jednu od tri. U finalu će Gojo igrati protiv 208. tenisača svijeta, Argentinca Juana Pabla Ficovicha protiv kojeg će pokušati osvojiti svojčetvrti naslov na Challengerima (drugi ove godine). 

