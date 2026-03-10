Dačić izašao iz bolnice, evo što je poručio nakon borbe za život na respiratoru

Srbijanski ministar unutarnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić otpušten je u utorak iz bolnice, gdje je bio hospitaliziran zbog teške obostrane upale pluća te je do prije tjedan dana bio priključen na respirator, prenosi srbijanski Blic.

"Hvala vam svima. Čuvajte svoje zdravlje, živjela Srbija", poručio je novinarima na izlasku iz bolnice nakon što je otpušten na kućno liječenje.

Jedan od liječnika potvrdio je da je Dačićevo stanje stabilno, ali da i dalje zahtjeva praćenje i kućni tretman. "Dobio je savjete za terapiju i vidjet ćemo se uskoro na kontroli", kazao je liječnik.

Uoči izlaska iz bolnice, posjetio ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji mu je poručio da "nema više ljenčarenja" i da će se od sljedećeg tjedna vratiti na posao.

Borba za život

"Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan sam liječnicima što su napravili čudi i sretan zbog njega i obitelji koja slavi život i veliku pobjedu. Da se nitko ne naljuti, on je socijalist, ja nisam, pa se zahvaljujem i Bogu. P.S. Od sljedećeg tjedna će mi se morati pridružiti u obavljanju poslova, nema više ljenčarenja", napisao je Vučić u objavi na društvenim mrežama, na kojoj pozira s Dačićem i njegovom obitelji.

Srpski ministar unutarnjih poslova u bolnici je od 25. veljače kada je intubiran i priključen na respirator, a liječnici su njegovo stanje opisali kao "vrlo teško" te su izbjegavali davati konkretnije prognoze.

Tek je u nedjelju službeno potvrđeno da više nije životno ugrožen, a on se ubrzo nakon toga prvi put obratio javnosti preko svog Instagrama.

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam nakon tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali Konzilij koji je formirao ministar Lončar najavio mi je da ovih dana trebam otići i nastaviti liječenje kod kuće. Taj mračni dan jasno mi je pokazao što i tko bi trebali biti moji prioriteti. Dan kada sam zaspao na izlasku iz života, pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti, i moje ponovno buđenje na dan kada se rodio moj pokojni otac Desimir, 2. ožujka", napisao je.

Tom se prilikom zahvalio svima koji su brinuli za njega i njegovo zdravlje, posebno liječnicima i osoblju Klinike za pulmologiju Sveučilišnog kliničkog centra gdje je bio hospitaliziran.

POGLEDAJTE VIDEO: Picula komentirao skandalozno okupljanje srpskog državnog vrha