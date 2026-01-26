Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 26. 01. 2026.
Ljubav: Intenzivne emocije obilježavaju dan. Istine koje su skrivane izlaze na vidjelo. Odnosi prolaze kroz transformaciju.
Posao: Snaga fokusa donosi važne pomake. Kontrola nad situacijom se postupno preuzima. Mogući su preokreti koji dugoročno koriste.
Zdravlje: Energija je snažna, ali promjenjiva. Unutarnja napetost traži ispušni ventil. Dubinska regeneracija postaje nužna.
