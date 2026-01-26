Dnevni horoskop, Vaga, 26. 01. 2026.

Ljubav: Odnosi se promatraju iz nove perspektive. Ravnoteža između davanja i primanja dolazi u fokus. Donosi se osjećaj unutarnjeg mira.

Posao: Suradnja s drugima pokazuje se ključnom. Diplomacija olakšava napete situacije. Donose se odluke koje vraćaju sklad.

Zdravlje: Psihofizička ravnoteža se postupno uspostavlja. Umor se smanjuje kroz mirnije aktivnosti. Ljepota i harmonija djeluju ljekovito.