Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 01. 2026.
Ljubav: Analiza osjećaja postaje neizbježna. Sitnice dobivaju veću težinu nego inače. Emocionalna jasnoća donosi olakšanje.
Posao: Fokus je na detaljima i organizaciji. Red se uspostavlja tamo gdje je ranije vladao kaos. Trud se primjećuje, iako tiho.
Zdravlje: Tijelo šalje suptilne signale. Potrebna je pažnja prema svakodnevnim navikama. Umjerenost donosi stabilnost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OVO SE NE PROPUŠTA /
Ponedjeljak donosi rukometni spektakl: Evo gdje i kada gledati utakmice na Europskom prvenstvu
PREGLED DANA /
Hrvatska ostala u igri za polufinale, ali situacija se jako zakomplicirala
OVO JE HRVATSKA! /
Predivno: Srna grlio lijepu sestru Antonelu, Marta ljubio suprugu, a Sigurdsson svoju novu djevojku
'MALO NAS JE AL' NAS IMA' /
Filip Ivić: 'To nam nitko ne može uzeti, koliko god bili ljubomorni na hrvatski naboj i karakter'
BLISKI SUSRETI /
Divlje svinje u šetnji zadarskim kvartovima
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 26. 01. 2026.