Dnevni horoskop, Jarac, 26. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Povjerenje se gradi postupno. Stabilnost donosi osjećaj sigurnosti.
Posao: Odgovornosti se gomilaju, ali se nose s lakoćom. Dugoročni ciljevi dolaze u fokus. Autoritet se potvrđuje djelima.
Zdravlje: Izdržljivost je naglašena. Umor se javlja tek kasnije tijekom dana. Potreban je kvalitetan odmor.
