Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 26. 01. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom osjeća se jače nego inače. Odnosi se preispituju kroz iskrenost. Donosi se novi pogled na bliskost.
Posao: Entuzijazam potiče nove ideje. Rutina se doživljava kao ograničenje. Otvaraju se mogućnosti za širenje vidika.
Zdravlje: Tijelo traži kretanje. Višak energije traži pravilno usmjeravanje. Boravak na svježem zraku donosi osvježenje.
