NOVI ŠOK /

Petar večeras dijeli zlatni ključ u Gospodin Savršeni: Njegov izbor šokirat će cijelu vilu

Petar večeras dijeli zlatni ključ u Gospodin Savršeni: Njegov izbor šokirat će cijelu vilu
Foto: voyo

U vili reality showa Gospodin Savršeni napetost raste jer Petar još uvijek nije uručio svoj zlatni ključ – posebnu nagradu koja jednoj djevojci omogućuje privatno druženje s njim u vili, daleko od kamera

10.3.2026.
11:53
Hot.hr
voyo
Za razliku od Petra, 'Gospodin Savršeni' Karlo već je odabrao djevojku kojoj je dao ključ, pa ostale kandidatkinje sada pokušavaju otkriti tko bi mogao biti Petrov favorit. U vili se sve više nagađa o tome koje su djevojke u njegovom najužem krugu i što bi moglo presuditi u njegovoj odluci.

Dok neke otvoreno govore o svojim očekivanjima, jedna kandidatkinja prolazi kroz težak period. Priznaje kako joj situacija u kući nije nimalo laka jer je izgubila osobu koju je smatrala najbližom saveznicom.

Petar večeras dijeli zlatni ključ u Gospodin Savršeni: Njegov izbor šokirat će cijelu vilu
Foto: voyo

Dolazak Savršenih dodatno će podići atmosferu jer svi s nestrpljenjem čekaju trenutak kada će Petar otkriti kome daje ključ. Ipak, njegov izbor izazvat će iznenađenje među djevojkama, a u vili će se čuti i komentari potpunog šoka dok će kandidatkinje pokušavati shvatiti zašto je odluka pala baš na tu osobu.

Petar večeras dijeli zlatni ključ u Gospodin Savršeni: Njegov izbor šokirat će cijelu vilu
Foto: voyo

Tko će dobiti Petrov ključ, a čija će odluka ostaviti sve bez riječi, gledatelji mogu doznati već danas na platformi Voyo. Show se emitira i od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL.

VoyoGospodin SavršeniNova Epizoda
