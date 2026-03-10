Petar večeras dijeli zlatni ključ u Gospodin Savršeni: Njegov izbor šokirat će cijelu vilu

Za razliku od Petra, 'Gospodin Savršeni' Karlo već je odabrao djevojku kojoj je dao ključ, pa ostale kandidatkinje sada pokušavaju otkriti tko bi mogao biti Petrov favorit. U vili se sve više nagađa o tome koje su djevojke u njegovom najužem krugu i što bi moglo presuditi u njegovoj odluci.

Dok neke otvoreno govore o svojim očekivanjima, jedna kandidatkinja prolazi kroz težak period. Priznaje kako joj situacija u kući nije nimalo laka jer je izgubila osobu koju je smatrala najbližom saveznicom.

Foto: voyo

Dolazak Savršenih dodatno će podići atmosferu jer svi s nestrpljenjem čekaju trenutak kada će Petar otkriti kome daje ključ. Ipak, njegov izbor izazvat će iznenađenje među djevojkama, a u vili će se čuti i komentari potpunog šoka dok će kandidatkinje pokušavati shvatiti zašto je odluka pala baš na tu osobu.

Foto: voyo

