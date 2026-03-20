Požar iznad Solina: Jak vjetar otežava gašenje, šire se dramatične snimke

U petak navečer oko 19 sati izbio je požar u Solinu na području Rupotine na lokaciji Put Voljaka, piše Dalmacija Danas.

Prema informacijama vatrogasaca s terena, u gašenju sudjeluju ekipe iz Splita, Solina i Kaštela.

Za sada nema ugroze za ljude ni za imovinu, no intervenciju dodatno otežava snažan vjetar koji vatrogascima pravi probleme.

Foto: Dalmacija Danas

