Jaka konkurencija: Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga

U četvrtak je na rasporedu druga polufinalna večer Eurosonga tijekom koje će 15 zemalja pokušati izboriti svoje mjesto u velikom finalu najgledanijeg europskog glazbenog natjecanja. Publiku očekuje još jedna večer prepuna spektakularnih nastupa, raskošne produkcije i borbe za prolazak među najbolje.

Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista – predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u subotnjoj završnici Eurosonga.

Evo tko će sve nastupati u drugoj polufinalnoj večeri.

Bugarska: DARA - Bangaranga

Azerbajdžan: JIVA - Just Go

Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

Francuska: Monroe - Regarde !

Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba

Švicarska: Veronica Fusaro - Alice

Cipar: Antigoni - JALLA

Austrija: COSMÓ - Tanzschein

Latvija: Atvara - Ēnā

Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Australija: Delta Goodrem - Eclipse

Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

Albanija: Alis - Nân

Malta: AIDAN - Bella

Norveška: JONAS LOVV – YA YA YA

