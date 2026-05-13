Jaka konkurencija: Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga
Konkurencija je iznimno jaka, a svaka će zemlja pokušati ostaviti što snažniji dojam
U četvrtak je na rasporedu druga polufinalna večer Eurosonga tijekom koje će 15 zemalja pokušati izboriti svoje mjesto u velikom finalu najgledanijeg europskog glazbenog natjecanja. Publiku očekuje još jedna večer prepuna spektakularnih nastupa, raskošne produkcije i borbe za prolazak među najbolje.
Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista – predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u subotnjoj završnici Eurosonga.
Evo tko će sve nastupati u drugoj polufinalnoj večeri.
Bugarska: DARA - Bangaranga
Azerbajdžan: JIVA - Just Go
Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS
Francuska: Monroe - Regarde !
Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba
Švicarska: Veronica Fusaro - Alice
Cipar: Antigoni - JALLA
Austrija: COSMÓ - Tanzschein
Latvija: Atvara - Ēnā
Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
Australija: Delta Goodrem - Eclipse
Ukrajina: LELÉKA - Ridnym
Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
Albanija: Alis - Nân
Malta: AIDAN - Bella
Norveška: JONAS LOVV – YA YA YA
