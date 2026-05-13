U ČETVRTAK /

Jaka konkurencija: Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga

Jaka konkurencija: Ovi izvođači nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga
Foto: HELMUT FOHRINGER/APA/Profimedia

Konkurencija je iznimno jaka, a svaka će zemlja pokušati ostaviti što snažniji dojam

13.5.2026.
15:28
Hot.hr
HELMUT FOHRINGER/APA/Profimedia
U četvrtak je na rasporedu druga polufinalna večer Eurosonga tijekom koje će 15 zemalja pokušati izboriti svoje mjesto u velikom finalu najgledanijeg europskog glazbenog natjecanja. Publiku očekuje još jedna večer prepuna spektakularnih nastupa, raskošne produkcije i borbe za prolazak među najbolje.

Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista – predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u subotnjoj završnici Eurosonga.

Evo tko će sve nastupati u drugoj polufinalnoj večeri. 

Bugarska: DARA - Bangaranga

Azerbajdžan: JIVA - Just Go

Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

Francuska: Monroe - Regarde !

Armenija: SIMÓN - Paloma Rumba

Švicarska: Veronica Fusaro - Alice

Cipar: Antigoni - JALLA

Austrija: COSMÓ - Tanzschein

Latvija: Atvara - Ēnā

Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Australija: Delta Goodrem - Eclipse

Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

Ujedinjeno Kraljevstvo: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

Albanija: Alis - Nân

Malta: AIDAN - Bella

Norveška: JONAS LOVV – YA YA YA

