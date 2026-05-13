FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE PROSJEČNA PJESMA /

Vesna Škare - Ožbolt komentirala izvedbu Lelekica: 'Ovo nije običan nastup, to je hrabrost'

Vesna Škare - Ožbolt komentirala izvedbu Lelekica: 'Ovo nije običan nastup, to je hrabrost'
×
Foto: Pixsell

Nakon što je grupa Lelek prošla u finale Eurosonga, riječi hvale pljušte sa svih strana, a među njima našao se i komentar bivše ministrice Vesne Škare-Ožbolt

13.5.2026.
15:30
Hot.hr
Pixsell
VOYO logo
VOYO logo

Predstavnice Hrvatske na 70. izdanju Eurosonga, grupa Lelek, plasirala se u veliku završnicu natjecanja. Pohvale i podrška Lelekicama leti sa svih strana, a među onima koji su javno reagirali našla se i bivša ministrica Vesna Škare-Ožbolt.

Nakon prolaska Lelekica u finale, bivša ministrica Škare-Ožbolt na društvenim je mrežama komentirala ulazak grupe u veliku završnicu.

'To se zove hrabrost' 

"Beč je sinoć zastao i pljeskao. Bravo, lelekice!  Eurosong zna biti hirovit, a 'Andromeda' je sve samo ne prosječna pjesma. Hrvatski jezik, etno zvuk, pet ženskih glasova koji nose nešto puno starije od nas. To nije bezbrižan ulazak u natjecanje, to se zove hrabrost. Inka, Judita, Korina, Lara i Marina, hvala Vam što ste nas tjerale da ne sumnjamo! Pokazale ste da kvaliteta i identitet i dalje imaju mjesto na najvećoj pozornici. U subotu smo svi uz vas'', napisala je na Facebooku. 

"Ove cure pričaju o dostojanstvu i otporu, bravo, a bravo i Slovencima koji to zaista i provodi", "Supotpisujem" i " Ovako nešto veličanstveno sveobuhvatno predstavljenom na globalnom nivou dugo nisam vidjela i doživjela. Čestitke", glasili su neki od komentara ispod objave bivše ministrice. 

Najgledanija izvedba večeri 

Uspjeh naših predstavnica vidljiv je i po pregledima na službenom kanalu natjecanja na YouTubeu gdje je u kratkom roku "Andromeda" postala jedna od najgledanijih izvedba večeri i trenutačno broji više od 930 tisuću pregleda. 

'Želimo da Hrvatska bude ponosna' 

Za Net.hr su otkrile kako se osjećaju nakon prolaska u finale Eurosonga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dora | HRT (@dora.hrt)

''Evo, malo se sliježu sada dojmovi nakon polufinala. A što drugo reći, nego da smo presretne, zahvalne svima koji su prepoznali naš rad, rad cijelog našeg tima i što je na sceni sve izgledalo onako kako smo i htjeli. Eto, vlada uzbuđenje, sreća i najpozitivnije moguće emocije. Imamo još veću motivaciju za ući u ovo finale onako kako se to i očekuje od nas'', rekle su djevojke iz grupe Lelek i nadodale: 

''Zaista je reakcija bila iskrena. Nadale smo se prolasku u finale. To je bio naš prvi cilj. Doista nam je bilo stalo da Hrvatska bude ponosna i svi oni koji su nas podržavali". 

POGLEDAJTE VIDEO: Navijao za Baby Lasagnu u Švedskoj, sad je uz Lelekice u Beču: 'Ulazimo u finale, to je sigurno'

Vesna Škare OžboltLelekEurosongEurosong 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike