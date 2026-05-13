Vesna Škare - Ožbolt komentirala izvedbu Lelekica: 'Ovo nije običan nastup, to je hrabrost'

Predstavnice Hrvatske na 70. izdanju Eurosonga, grupa Lelek, plasirala se u veliku završnicu natjecanja. Pohvale i podrška Lelekicama leti sa svih strana, a među onima koji su javno reagirali našla se i bivša ministrica Vesna Škare-Ožbolt.

Nakon prolaska Lelekica u finale, bivša ministrica Škare-Ožbolt na društvenim je mrežama komentirala ulazak grupe u veliku završnicu.

'To se zove hrabrost'

"Beč je sinoć zastao i pljeskao. Bravo, lelekice! Eurosong zna biti hirovit, a 'Andromeda' je sve samo ne prosječna pjesma. Hrvatski jezik, etno zvuk, pet ženskih glasova koji nose nešto puno starije od nas. To nije bezbrižan ulazak u natjecanje, to se zove hrabrost. Inka, Judita, Korina, Lara i Marina, hvala Vam što ste nas tjerale da ne sumnjamo! Pokazale ste da kvaliteta i identitet i dalje imaju mjesto na najvećoj pozornici. U subotu smo svi uz vas'', napisala je na Facebooku.

"Ove cure pričaju o dostojanstvu i otporu, bravo, a bravo i Slovencima koji to zaista i provodi", "Supotpisujem" i " Ovako nešto veličanstveno sveobuhvatno predstavljenom na globalnom nivou dugo nisam vidjela i doživjela. Čestitke", glasili su neki od komentara ispod objave bivše ministrice.

Najgledanija izvedba večeri

Uspjeh naših predstavnica vidljiv je i po pregledima na službenom kanalu natjecanja na YouTubeu gdje je u kratkom roku "Andromeda" postala jedna od najgledanijih izvedba večeri i trenutačno broji više od 930 tisuću pregleda.

'Želimo da Hrvatska bude ponosna'

Za Net.hr su otkrile kako se osjećaju nakon prolaska u finale Eurosonga.

''Evo, malo se sliježu sada dojmovi nakon polufinala. A što drugo reći, nego da smo presretne, zahvalne svima koji su prepoznali naš rad, rad cijelog našeg tima i što je na sceni sve izgledalo onako kako smo i htjeli. Eto, vlada uzbuđenje, sreća i najpozitivnije moguće emocije. Imamo još veću motivaciju za ući u ovo finale onako kako se to i očekuje od nas'', rekle su djevojke iz grupe Lelek i nadodale:

''Zaista je reakcija bila iskrena. Nadale smo se prolasku u finale. To je bio naš prvi cilj. Doista nam je bilo stalo da Hrvatska bude ponosna i svi oni koji su nas podržavali".

