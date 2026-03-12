Šibenska ljepotica ponovno u centru pažnje: Antonija Sandrić oduševila izgledom

Bivša hrvatska košarkašica Antonija Sandrić (37), nekadašnja reprezentativka i jedna od najpoznatijih sportašica u zemlji, privukla je veliku pozornost na tribinama šibenske dvorane Baldekin. U rodnom gradu pratila je kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo 2027., u kojoj je Hrvatska uvjerljivo svladala Grčku rezultatom 98:73.

Dvorana je bila ispunjena navijačima, a među brojnim poznatim licima posebno se isticala upravo Antonija, koja je susret pratila u društvu supruga Marka Sandrića (38), bivšeg košarkaša, te njihove djece.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Legenda Baldekina u novoj ulozi

Nekadašnja reprezentativka, koja je karijeru započela upravo u Šibeniku, ovaj je put utakmicu gledala iz publike, posvećena obiteljskoj ulozi. S osmijehom je bodrila hrvatske košarkašice zajedno s kćeri Tarom i sinom Noelom.

Za ovu prigodu odabrala je ležernu, ali upečatljivu kombinaciju. Nosila je krem cargo hlače i bijelu majicu nalik sportskom dresu, uz crnu jaknu s bijelim prugama i kratke crne čizme. Izgled je upotpunila zlatnim nakitom i kosom podignutom u punđu.

Okupljanje generacije iz Londona

Na tribinama su se mogle vidjeti i druge poznate hrvatske košarkašice. Utakmicu su pratile i bivše reprezentativke Anđa Jelavić (44) i Marija Režan (36), nekadašnje Antonijine suigračice.

Sve tri bile su dio reprezentacije koja je nastupila na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, pa je susret u Šibeniku za mnoge bio i emotivno okupljanje jedne uspješne generacije.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od košarkaške zvijezde do obiteljskog života

Podsjećamo, Antonija Sandrić, djevojački Mišura, karijeru je započela u šibenskim klubovima ŽKK Vidici i ŽKK Jolly JBS, nakon čega je izgradila bogatu međunarodnu karijeru. Svjetsku pozornost privukla je na Olimpijskim igrama 2012., kada su je brojni strani mediji proglasili jednom od najljepših sportašica tog natjecanja.

Nakon udaje za Marka Sandrića 2015. godine završila je profesionalnu karijeru i posvetila se obitelji. Danas živi u Šibeniku i aktivna je na društvenim mrežama, gdje često dijeli trenutke iz privatnog života.

