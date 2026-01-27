Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 27. 01. 2026.
Ljubav: Emotivni odnosi prolaze kroz fazu tihe harmonizacije. Ravnoteža se uspostavlja bez velikih riječi. Prisutan je osjećaj razumijevanja.
Posao: Suradnje se preispituju s više objektivnosti. Uočava se gdje kompromisi više nemaju smisla. Donosi se jasniji stav.
Zdravlje: Psihička ravnoteža jača. Unutarnji mir ima pozitivan učinak na tijelo. Napetost se povlači.
