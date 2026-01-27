Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 01. 2026.
Ljubav: Komunikacija dobiva dublju dimenziju. Riječi se biraju pažljivije, a šutnja govori jednako snažno. Emotivni odnosi prolaze kroz fazu razjašnjenja.
Posao: Mentalna aktivnost je pojačana, ali se energija raspršuje. Uviđa se potreba za jasnijom strukturom. Neke ideje dobivaju konkretan oblik.
Zdravlje: Umor se osjeća na mentalnoj razini. Potreba za povlačenjem iz buke postaje izražena. Smirenje donosi oporavak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KAŽE: 'NOTORNE LAŽI' /
Vučić progovorio je li imao ikakve veze s brutalnim ubojstvima na 'Sarajevskom safariju'
SADA SVE ZNATE /
Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?
BEZ FILTERA /
Bila na vrhu države, a onda na štakama: Iskreno od Obame do papirnatih gaća nakon operacije
'ŽENE KOJE MAŠU RUKAMA' /
Kosor kod Mojmire: 'Navukla sam se na narodnjake... Evo što je Tuđman rekao o ustaškoj pjesmi'
BEHIND THE SCENES /
Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 01. 2026.