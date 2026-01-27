Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 27. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se intenzivno proživljavaju, ali se ne pokazuju otvoreno. Prisutan je osjećaj unutarnje sigurnosti koji donosi smirenost. Prošle situacije dobivaju novo značenje i zatvaraju se stara poglavlja.
Posao: Radne okolnosti potiču drugačiji pogled na vlastite sposobnosti. Uočava se jasna granica između onoga što se želi i onoga što se više ne prihvaća. Donose se tihe, ali važne odluke.
Zdravlje: Psihofizička ravnoteža postupno se uspostavlja. Energija se obnavlja kroz unutarnji mir. Naglašena je potreba za povlačenjem i regeneracijom.
