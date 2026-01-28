Dnevni horoskop, Lav, 28. 01. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti intenzivniji nego inače. Imat ćete priliku za emocionalnu obnovu i pomirenje s nekim važnim.

Posao: Na profesionalnom planu, povremeni nesporazumi mogu izazvati nesigurnost. Međutim, brz odgovor na situaciju mogao bi preokrenuti stvari u vašu korist.

Zdravlje: Energija će vam biti potrebna, pa će fizička aktivnost biti ključ za održavanje ravnoteže. Ovaj dan zahtijeva od vas da budete aktivni i u pokretu.