Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 01. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti na vrhuncu. Skloni ste dubokim analizama, ali danas je bolje prepustiti se trenutku i uživati u onome što imate.

Posao: Na poslu ćete se suočiti s naglim promjenama. Budite spremni na prilagodbe, jer će vaš uspjeh ovisiti o brzini reakcije.

Zdravlje: Važno je posvetiti pažnju probavi. Lagana prehrana i više tekućine pomoći će vam da se osjećate bolje.