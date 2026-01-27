Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 27. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Povjerenje se gradi kroz dosljednost. Odnosi dobivaju ozbiljniju notu.
Posao: Radni napori konačno se primjećuju. Osjećaj postignuća jača samopouzdanje. Dugoročni ciljevi dolaze u fokus.
Zdravlje: Izdržljivost je naglašena, ali se osjeća potreba za pauzom. Tijelo traži ravnotežu između rada i odmora. Stabilnost se vraća.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KAŽE: 'NOTORNE LAŽI' /
Vučić progovorio je li imao ikakve veze s brutalnim ubojstvima na 'Sarajevskom safariju'
SADA SVE ZNATE /
Dan odluke na Euru: Gdje i kada pratiti ključne rukometne dvoboje?
BEZ FILTERA /
Bila na vrhu države, a onda na štakama: Iskreno od Obame do papirnatih gaća nakon operacije
'ŽENE KOJE MAŠU RUKAMA' /
Kosor kod Mojmire: 'Navukla sam se na narodnjake... Evo što je Tuđman rekao o ustaškoj pjesmi'
BEHIND THE SCENES /
Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 27. 01. 2026.