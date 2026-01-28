Dnevni horoskop, Škorpion, 28. 01. 2026.

Ljubav: Danas će vaše emocije biti snažno povezane s prošlim iskustvima. Moguće je da će vas podsjetiti na ljubavne situacije koje ste teško prebrodili.

Posao: Na radnom mjestu, vaša sposobnost da se nosite s kompleksnim zadacima bit će na testu. Međutim, vaša upornost će vas dovesti do uspjeha.

Zdravlje: Umor može biti prisutan, stoga se potrudite posvetiti više vremena opuštanju i kvalitetnom snu.