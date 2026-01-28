Dnevni horoskop, Vaga, 28. 01. 2026.

Ljubav: Danas ćete se osjetiti voljeno i cijenjeno. Prilika za iskrene razgovore s partnerom otkrit će dublje povezanosti.

Posao: Na profesionalnom planu, danas ćete uspješno završiti nekoliko važnih zadataka. Vaš trud bit će prepoznat i nagrađen.

Zdravlje: Stres se može nagomilati, pa bi opuštanje kroz kreativne aktivnosti moglo biti savršen lijek. Razmislite o meditaciji ili jogi.