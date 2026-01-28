Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 01. 2026.
Ljubav: Danas ćete se osjetiti voljeno i cijenjeno. Prilika za iskrene razgovore s partnerom otkrit će dublje povezanosti.
Posao: Na profesionalnom planu, danas ćete uspješno završiti nekoliko važnih zadataka. Vaš trud bit će prepoznat i nagrađen.
Zdravlje: Stres se može nagomilati, pa bi opuštanje kroz kreativne aktivnosti moglo biti savršen lijek. Razmislite o meditaciji ili jogi.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DOZNAJEMO /
Teška ozljeda Zvonimira Srne: Izgubljen je za ostatak rukometnog Eura?
PREGLED DANA /
Hrvatska na korak do polufinala, nevjerojatni kiksevi favorita
BURA U NAJAVI /
Dan D za Ćorića, morat će odgovarati na pitanja zastupnika: Evo što je najavljeno u Saboru
DIREKT O 'NOVOM' MINISTRU /
Krešimir Macan o vrućoj fotelji Tomislava Ćorića: 'Ili će se zadužiti ili nekome uzeti'
ŠTO ĆE DOČEKATI ĆORIĆA? /
Macan kod Mojmire otkrio tajnu popularnosti ministara financija: 'Čist račun - duga ljubav...'
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 01. 2026.