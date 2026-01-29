Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 01. 2026.

Ljubav: Vaša komunikacija s partnerom dolazi do novog nivoa. Razgovori postaju dublji i iskreniji. Sklonost ka nesigurnostima može biti slabiji faktor.

Posao: Poslovni planovi ulaze u novu fazu. Novi kontakti mogu donijeti obećavajuće suradnje. Vrijedno je fokusirati se na dugoročne ciljeve.

Zdravlje: Prisutni su utjecaji koji mogu izazvati nervozu i stres. Umjerenost i opuštanje donose vam mentalnu jasnoću.