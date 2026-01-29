Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 29. 01. 2026.
Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi mirno razdoblje. Osobe u vašoj blizini vas razumiju, a vi osjećate stabilnost. Zajedničke aktivnosti unose toplinu u odnose.
Posao: U poslu se počinje nazirati napredak. Stvari polako dolaze na svoje mjesto, a rezultati su vidljivi. Promjene koje su nedavno učinjene počinju donositi plodove.
Zdravlje: Vaše tijelo traži više odmora, pa bi povremena opuštanja bila korisna. Osjećate kako energija raste s dolaskom novih dana.
