Kraj jedne ere: U Hrvatskoj sutra nastupa zabrana koja se mnogima neće svidjeti
Odredba će biti striktna za osnovne škole, za srednje škole pravila su malo drugačija
Od ovog petka, 13. ožujka, školska zvona označit će početak nove ere u hrvatskom obrazovnom sustavu. Na snagu stupa dugoočekivana i mnogo raspravljana zabrana korištenja mobitela u svim osnovnim i srednjim školama, mjera kojom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih želi vratiti fokus u učionice, potaknuti druženje među učenicima i stati na kraj digitalnom nasilju tijekom nastave. Dok dio roditelja i učenika pozdravlja odluku, drugi izražavaju zabrinutost, no jedno je sigurno: školski dani kakve smo poznavali doživjet će značajnu promjenu.
Što se točno mijenja novim pravilnikom?
Promjene su uvedene kroz izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, koje je ministar Radovan Fuchs predstavio početkom mjeseca. Pravila su jasna i razlikuju se ovisno o uzrastu učenika.
Za učenike osnovnih škola uvodi se potpuna zabrana korištenja mobitela i drugih pametnih uređaja, i to ne samo tijekom nastave, već tijekom cijelog boravka u školi. To znači da mobitelima nema mjesta ni na hodnicima, ni u blagovaonici, ni u školskom dvorištu za vrijeme odmora.
Učenici će i dalje smjeti donijeti uređaje u školu, prvenstveno zbog sigurnosti na putu od kuće i komunikacije s roditeljima nakon završetka nastave, no oni će za vrijeme boravka u školi morati biti isključeni i spremljeni u torbe ili školske ormariće. Iznimke će biti moguće, ali isključivo u opravdanim situacijama, poput korištenja uređaja u obrazovne svrhe uz izričito dopuštenje nastavnika ili za učenike sa zdravstvenim potrebama, primjerice za praćenje razine šećera u krvi.
U srednjim školama pristup je nešto blaži.
Obvezna zabrana odnosi se samo na vrijeme trajanja nastave. Tijekom malih i velikih odmora, srednjoškolci će, prema nacionalnom pravilniku, i dalje smjeti koristiti svoje uređaje. Međutim, Ministarstvo je ostavilo školama autonomiju da, u dogovoru s vijećem roditelja i učenika, vlastitim kućnim redom postrože pravila i prošire zabranu na cijeli dan ako procijene da je to potrebno. Korištenje mobitela suprotno ovim pravilima sada se službeno smatra neprihvatljivim ponašanjem i podlijegat će pedagoškim mjerama.
Hrvatska prati globalni trend
Ovom odlukom Hrvatska se pridružuje sve većem broju zemalja koje su prepoznale negativne posljedice nekontrolirane upotrebe pametnih telefona u obrazovnom okruženju. Prema globalnom izvješću UNESCO-a, koje poziva na ograničavanje korištenja tehnologije u školama, postotak zemalja s nekim oblikom zabrane porastao je s 23 posto na 40 posto u razdoblju od samo godinu dana.
Francuska je, primjerice, još 2018. godine uvela potpunu zabranu mobitela za učenike do petnaest godina, a slične su mjere uvele i Italija, Nizozemska, Portugal i Grčka. U Švedskoj se priprema zakon koji bi zabranio mobitele tijekom cijelog školskog dana, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo izdalo snažnu preporuku školama da postanu okruženja bez mobitela. Argumenti su svugdje isti: smanjenje ometanja, poboljšanje akademskog uspjeha i zaštita mentalnog zdravlja djece.
