Kraj jedne ere: U Hrvatskoj sutra nastupa zabrana koja se mnogima neće svidjeti

Od ovog petka, 13. ožujka, školska zvona označit će početak nove ere u hrvatskom obrazovnom sustavu. Na snagu stupa dugoočekivana i mnogo raspravljana zabrana korištenja mobitela u svim osnovnim i srednjim školama, mjera kojom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih želi vratiti fokus u učionice, potaknuti druženje među učenicima i stati na kraj digitalnom nasilju tijekom nastave. Dok dio roditelja i učenika pozdravlja odluku, drugi izražavaju zabrinutost, no jedno je sigurno: školski dani kakve smo poznavali doživjet će značajnu promjenu.

Što se točno mijenja novim pravilnikom?

Promjene su uvedene kroz izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, koje je ministar Radovan Fuchs predstavio početkom mjeseca. Pravila su jasna i razlikuju se ovisno o uzrastu učenika.

Za učenike osnovnih škola uvodi se potpuna zabrana korištenja mobitela i drugih pametnih uređaja, i to ne samo tijekom nastave, već tijekom cijelog boravka u školi. To znači da mobitelima nema mjesta ni na hodnicima, ni u blagovaonici, ni u školskom dvorištu za vrijeme odmora.

Učenici će i dalje smjeti donijeti uređaje u školu, prvenstveno zbog sigurnosti na putu od kuće i komunikacije s roditeljima nakon završetka nastave, no oni će za vrijeme boravka u školi morati biti isključeni i spremljeni u torbe ili školske ormariće. Iznimke će biti moguće, ali isključivo u opravdanim situacijama, poput korištenja uređaja u obrazovne svrhe uz izričito dopuštenje nastavnika ili za učenike sa zdravstvenim potrebama, primjerice za praćenje razine šećera u krvi.

U srednjim školama pristup je nešto blaži.

Obvezna zabrana odnosi se samo na vrijeme trajanja nastave. Tijekom malih i velikih odmora, srednjoškolci će, prema nacionalnom pravilniku, i dalje smjeti koristiti svoje uređaje. Međutim, Ministarstvo je ostavilo školama autonomiju da, u dogovoru s vijećem roditelja i učenika, vlastitim kućnim redom postrože pravila i prošire zabranu na cijeli dan ako procijene da je to potrebno. Korištenje mobitela suprotno ovim pravilima sada se službeno smatra neprihvatljivim ponašanjem i podlijegat će pedagoškim mjerama.

Hrvatska prati globalni trend

Ovom odlukom Hrvatska se pridružuje sve većem broju zemalja koje su prepoznale negativne posljedice nekontrolirane upotrebe pametnih telefona u obrazovnom okruženju. Prema globalnom izvješću UNESCO-a, koje poziva na ograničavanje korištenja tehnologije u školama, postotak zemalja s nekim oblikom zabrane porastao je s 23 posto na 40 posto u razdoblju od samo godinu dana.

Francuska je, primjerice, još 2018. godine uvela potpunu zabranu mobitela za učenike do petnaest godina, a slične su mjere uvele i Italija, Nizozemska, Portugal i Grčka. U Švedskoj se priprema zakon koji bi zabranio mobitele tijekom cijelog školskog dana, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo izdalo snažnu preporuku školama da postanu okruženja bez mobitela. Argumenti su svugdje isti: smanjenje ometanja, poboljšanje akademskog uspjeha i zaštita mentalnog zdravlja djece.

