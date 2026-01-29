Dnevni horoskop, Bik, 29. 01. 2026.

Ljubav: Vezani bikovi doživljavaju duboko razumijevanje s partnerom. Neke nesuglasice iz prošlosti dolaze do svog kraja. Slobodni znakovi mogu doživjeti iznenadnu romantiku.

Posao: Na poslovnoj sceni pojavljuje se prilika koja vam donosi nove izazove. Strpljenje će vam donijeti konkretne rezultate.

Zdravlje: Tranziti planeta donose poboljšanje. Posvetite pažnju prehrani i fizičkoj aktivnosti kako biste održali ravnotežu.