Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 29. 01. 2026.
Ljubav: Otvoreni razgovori donose nova saznanja u odnosima. Osjetit ćete povezanost s partnerom, ali postoje trenuci kad je potrebna promjena perspektive.
Posao: Na poslovnom polju suočit ćete se s potrebom da se prilagodite novim okolnostima. Promjene su neizbježne, ali donose mogućnosti za napredak.
Zdravlje: Pojava manjih nesuglasica može izazvati napetost. Dobar san i fizička aktivnost pružaju vam olakšanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOTOV LIGAŠKI DIO /
Ivan Leko kreirao čudo! Evo tko je sve prošao dalje u Ligi prvaka, iznenadit ćete se
NIŠTA MU NIJE SVETO /
Srbin udario po Hrvatskoj: Nevjerojatno što je rekao nakon našeg plasmana u polufinale
SAMO PONOS /
Pogledajte što je Jelinić rekao nakon pobjede nad Mađarskom i plasmana u polufinale Eura
SVAKA ČAST /
Evo što je Luka Lovre Klarica rekao nakon ogromnog uspjeha hrvatske reprezentacije
SREĆI NEMA KRAJA /
Glavaš nije skidao osmjeh s lica, evo što je rekao nakon plasmana Hrvatske u polufinale Eura
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 29. 01. 2026.