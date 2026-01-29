Dnevni horoskop, Lav, 29. 01. 2026.

Ljubav: Otvoreni razgovori donose nova saznanja u odnosima. Osjetit ćete povezanost s partnerom, ali postoje trenuci kad je potrebna promjena perspektive.

Posao: Na poslovnom polju suočit ćete se s potrebom da se prilagodite novim okolnostima. Promjene su neizbježne, ali donose mogućnosti za napredak.

Zdravlje: Pojava manjih nesuglasica može izazvati napetost. Dobar san i fizička aktivnost pružaju vam olakšanje.