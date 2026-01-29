Dnevni horoskop, Vaga, 29. 01. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi prolaze kroz fazu dubljeg razumijevanja. Komunikacija postaje važnija od riječi, jer su akcije te koje govore najviše.

Posao: Usmjerenost na dugoročne ciljeve donosi željeni napredak. Iako trenuci nesigurnosti postoje, ne zaboravite da je ustrajnost ključ.

Zdravlje: Energija je u porastu, ali izazovi u pogledu stresa mogu izazvati nelagodu. Opustite se uz tihu meditaciju ili šetnje.