Stručnjak objasnio zašto se Poljud mora rušiti i sanacija nije najbolja opcija

"Poljud bi trebalo srušiti i na istoj lokaciji napraviti novi stadion." Sukus je to s predstavljanja dugoočekivane Studije izvodljivosti projekta "Nogometni stadion i kamp u Splitu".

Predstavljene su ukupno četiri opcije, od čega se tri tiču gradnje novog stadiona, a jedna podrazumijeva samo sanaciju Poljuda.

Opcija novog stadiona na mjestu današnjeg, uz rušenje trenutačne konstrukcije, te izradu atletskog stadiona kroz rekonstrukciju Parka Mladeži stajala bi 316 milijuna eura, a prema autorima studije, to je najbolja opcija. Na kraju se medijima obratio i gradonačelnik Šuta koji je najavio referendum.

'Smatram da sam to obećao'

"Prezentirane su tri opcije novog stadiona od kojih je financijski najbolja i najkvalitetnija opcija ova prezentirana kao tri, a to je stadion na lokaciji Poljud. Rekonstrukcija nije moguća zbog zamora materijala koji se dogodio na samom stadionu. Odnosno, utjecaja najviše juga", objasnio je predsjednik Hajduka, Ivan Bilić.

"Ja smatram da sam to obećao, izaći ću pred gradsko vijeće stavit ćemo tu točku na dnevni red i očekujem da se ista usvoji, u roku 30 dana da će se najnormalnije provesti savjetodavni referendum", rekao je gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

Najbolja opcija

Prezentirana je studija izvodivosti koja je donijela četiri opcije za Nogometni klub Hajduk. O svemu smo razgovarali s Krešimirom Budišom, financijskim savjetnikom i direktorom grupe UHY u Splitu, koji je izradio studiju.

Prevagnula je opcija pod brojem tri, što ona podrazumijeva?

Ona podrazumijeva uklanjanje postojećeg i izgradnju novog stadiona na lokaciji Poljud, uz izgradnju parkirališta od nekih 1500 garažnih mjesta, kongresnog centra u sklopu novog stadiona. Predviđa i hotel i trgovački centar po modelu prava građenja na istoj lokaciji i dva vanjska terena. Također, uključuje i rekonstrukciju stadiona Park mladeži, također u jedan suvremeni atletski stadion, izgradnju atletske dvorane na Parku mladeži, isto na jedno 11.000 sjedećih mjesta i UEFA 4 standard stadiona i uključuje kamp u Stobreču.

Koliko bi sve to koštalo i tko bi sve to financirao?

Sve skupa investicija košta 316 milijuna eura. Kao glavni financijeri su Grad Split i Republika Hrvatska, pri čemu za novi stadion govorimo o novom projektnom društvu kojeg su Grad i Republika Hrvatska suvlasnici investitori, a investitor za Park mladeži je Grad Split.

Opcija sanacije, odnosno rekonstrukcije je najjeftinija. Zašto se ona nije razmatrala?

Razmatrala se opcija rekonstrukcije. U njoj su uzeti svi sadržaji izvan stadiona.

Opcija sanacije nije najbolja opcija. Možete li pojasniti zašto?

Pa to je zaista kompliciran financijski sklop za objasniti zašto, ali svakako ona kao takva ne nosi ništa u prihodu Gradu, državi, ni klubu.

Rekli ste u prezentaciji da se radi o zamoru materijala.

To je veliko istraživanje koje je proveo stručnjak koji je sudjelovao na projektiranju postojećeg stadiona. Dakle, zamor materijala je stanje koje je trajno i vi morate svake godine dodatno ulagati u sam stadion. Samim time, osim inicijalne investicije, svake godine ovaj stadion ako tu stoji, u bilo kojoj varijanti, čak i u onoj da se na drugoj lokaciji gradi, on troši oko dva milijuna eura svake godine dodatno.

Sve ove odluke morat će proći Gradsko vijeće, a kako smo čuli od gradonačelnika Splita, najvjerojatnije će proći i referendum.