Zvijezda kultne 'Dinastije' progovorila o navodnoj svađi s kolegicom nakon 45 godina

Četrdeset i pet godina nakon što je kultna američka sapunica "Dinastija" prvi put stigla na male ekrane, glumica Linda Evans (83) u intervjuu za magazin Hello! progovorila je o dugogodišnjim glasinama o navodnoj svađi sa svojom kolegicom Joan Collins (91).

Foto: American Pictorial/Hollywood Archive/Profimedia

Evans je objasnila da su priče o njihovom rivalstvu uglavnom bile proizvod medijskih nagađanja, a ne stvarnih događaja.

Prema njezinim riječima, mediji su godinama stvarali dojam da se njih dvije privatno ne podnose jer je takva priča publici bila zanimljiva. U stvarnosti, tvrdi, nikada nisu imale osobni sukob.

Foto: IFTN Plus/United Archives/Profimedia

Istina je, kaže, da su često imale žestoke rasprave na setu, ali isključivo zato što su to zahtijevale scene i razvoj radnje u seriji. U privatnom životu, naglašava Evans, nikada nisu imale niti jednu pravu svađu.

Naprotiv, izvan kamera Collins je, prema njezinim riječima, bila iznimno pažljiva prijateljica na koju se uvijek mogla osloniti.

83-godišnja Evans se prisjetila i kako ju je Collins zajedno sa svojom obitelji posjećivala u Malibuu dok je bila u svom drugom braku, što dodatno pokazuje da je njihov odnos bio puno topliji nego što su mediji tada prikazivali.

"Poznavala sam Joan i prije. Bila sam jako uzbuđena kada je upravo ona dobila tu ulogu. Pomislila sam: O moj Bože, Aarone Spellingu, volimo te! Biraš žene koje su naših godina, a u to vrijeme nije bilo puno ljudi u industriji koji su razmišljali na taj način. Kao i inače u Hollywoodu, uvijek će biti trenutaka u kojima su stvari neugodne, ali kad pogledam unatrag, razlog zašto je sve to bilo toliko izvanredno i ispunjeno ljubavlju i radošću jest taj što je to zaista bilo odlično vrijeme", objasnila je Evans.

