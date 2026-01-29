Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 29. 01. 2026.
Ljubav: Emocije postaju intenzivnije, a vaša sposobnost da slušate partnera postaje ključna. Rješenje nesuglasica dolazi kroz strpljenje.
Posao: Poslovni putovi su puni izazova. Sposobnost prilagodbe omogućit će vam da iskoristite nove prilike koje će se pojaviti.
Zdravlje: Osjećaj umora može biti prisutan. Odmor i tjelovježba pomoći će vam da povratite energiju i zadržite ravnotežu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOTOV LIGAŠKI DIO /
Ivan Leko kreirao čudo! Evo tko je sve prošao dalje u Ligi prvaka, iznenadit ćete se
NIŠTA MU NIJE SVETO /
Srbin udario po Hrvatskoj: Nevjerojatno što je rekao nakon našeg plasmana u polufinale
SAMO PONOS /
Pogledajte što je Jelinić rekao nakon pobjede nad Mađarskom i plasmana u polufinale Eura
SVAKA ČAST /
Evo što je Luka Lovre Klarica rekao nakon ogromnog uspjeha hrvatske reprezentacije
SREĆI NEMA KRAJA /
Glavaš nije skidao osmjeh s lica, evo što je rekao nakon plasmana Hrvatske u polufinale Eura
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 29. 01. 2026.