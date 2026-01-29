Dnevni horoskop, Jarac, 29. 01. 2026.

Ljubav: Emocije postaju intenzivnije, a vaša sposobnost da slušate partnera postaje ključna. Rješenje nesuglasica dolazi kroz strpljenje.

Posao: Poslovni putovi su puni izazova. Sposobnost prilagodbe omogućit će vam da iskoristite nove prilike koje će se pojaviti.

Zdravlje: Osjećaj umora može biti prisutan. Odmor i tjelovježba pomoći će vam da povratite energiju i zadržite ravnotežu.