Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 01. 2026.

Ljubav: Dublji razgovori s partnerom donose jasnoću i stabilnost. Osjetit ćete povezanost koja vam daje osjećaj sigurnosti.

Posao: Iako trenuci nesigurnosti postoje, vaša intuicija vodi vas prema napretku. Usmjerenost na vlastite talente bit će ključ za uspjeh.

Zdravlje: Prisutni su manji problemi sa stresom. Povremeno opuštanje pomoći će vam da se oslobodite napetosti.