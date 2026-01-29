Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 01. 2026.
Ljubav: Dublji razgovori s partnerom donose jasnoću i stabilnost. Osjetit ćete povezanost koja vam daje osjećaj sigurnosti.
Posao: Iako trenuci nesigurnosti postoje, vaša intuicija vodi vas prema napretku. Usmjerenost na vlastite talente bit će ključ za uspjeh.
Zdravlje: Prisutni su manji problemi sa stresom. Povremeno opuštanje pomoći će vam da se oslobodite napetosti.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOTOV LIGAŠKI DIO /
Ivan Leko kreirao čudo! Evo tko je sve prošao dalje u Ligi prvaka, iznenadit ćete se
NIŠTA MU NIJE SVETO /
Srbin udario po Hrvatskoj: Nevjerojatno što je rekao nakon našeg plasmana u polufinale
SAMO PONOS /
Pogledajte što je Jelinić rekao nakon pobjede nad Mađarskom i plasmana u polufinale Eura
SVAKA ČAST /
Evo što je Luka Lovre Klarica rekao nakon ogromnog uspjeha hrvatske reprezentacije
SREĆI NEMA KRAJA /
Glavaš nije skidao osmjeh s lica, evo što je rekao nakon plasmana Hrvatske u polufinale Eura
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 01. 2026.