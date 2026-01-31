Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 31. 01. i 01.02. 2026.
Ljubav: Odnosi se promatraju kroz prizmu ravnoteže. Emocije se važu pažljivo. Harmonija postaje prioritet. Neizgovorene želje lebde u zraku.
Posao: Razmišljanja o suradnjama su naglašena. Vikend donosi preispitivanje kompromisa. Odluke se još odgađaju. Fokus je na dugoročnoj ravnoteži.
Zdravlje: Potreba za estetikom i mirom pozitivno djeluje. Psihička ravnoteža traži pažnju. Opuštanje kroz ugodne aktivnosti donosi olakšanje. Tijelo reagira blago.
Snovi i vizije: Snovi su povezani s odnosima. Javljaju se slike ogledala i parova. Intuicija ukazuje na neravnotežu.
