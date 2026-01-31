Dnevni horoskop, Lav, 31. 01. i 01.02. 2026.

Ljubav: Pažnja se usmjerava na ravnotežu davanja i primanja. Emocije se žele izraziti, ali s dozom opreza. Privlačnost je prisutna, ali suptilna. Srce traži potvrdu.

Posao: Razmišljanja o vlastitoj ulozi dolaze u prvi plan. Postignuća se preispituju. Vikend donosi potrebu za introspekcijom. Novi ciljevi se tek naziru.

Zdravlje: Energija varira. Potreba za povlačenjem iz buke je naglašena. Unutarnji balans postaje prioritet. Tijelo traži laganiji ritam.

Snovi i vizije: Snovi nose poruke o samopouzdanju. Pojavljuju se simboli pozornice i svjetla. Podsvijest traži priznanje.