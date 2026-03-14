Cibona nakon drame prvi put izgubila u Dubravi

Košarkaši Cibone su prvi put poraženi na gostovanju u zagrebačkom naselju Dubrava, a istoimeni domaćin je u neizvjesnoj završnici slavio s 81-78 u utakmici 23. kola Premijer lige.

Dubrava je u vodila većim dijelom utakmice, a najveću prednost je imala u 24. minuti, kad je bilo +16 (53-37) za momčad Josipa Sesara. Cibona se uspjela vratiti i u završnici je momčad Ivana Rudeža dobila priliku za pobjedu. Pri vodstvu Dubrave 79-78 Cibona je imala 8.8 sekundi za napad, ali se Krešimir Radovčić poskliznuo, a John Wright u protunapadu zakucao za konačnih 81-78.

Wright je s 26 koševa bio najbolji strijelac Dubrave. Jure Škifić je ubacio 17 poena, a Jean-Francois Rajaofera je spojio 16 koševa i pet asistencija.

Jan Palokaj je sa 16 koševa predvodio strijelce Cibone. Kamaka Hepa je ubacio 14 poena, a Radovčić 11, dok se Žan Mark Šiško istaknuo s 11 asistencija.

Vodeći Zadar je s 81-67 slavio na gostovanju u Zagrebu kod Cedevite Junior. Boris Tišma je ubacio 20 koševa za aktualnog prvaka, a po 16 su postigli Adem Mekić i Lovro Mazalin. Noa Zemljić je s 21 poenom bio najbolji kod Cedevite.

U Sinju je Alkar sa 69-65 bio bolji od Samobora. Mirko Jukić je s 18 koševa bio najbolji strijelac domaće momčadi, a goste su predvodili Dino Cinac i Jakobe Coles sa po 19 poena svaki.

Zadar je na vrhu ljestvice s učinkom 21-2, ispred Splita sa 17-6 i Cibone s 15-8. Zabok je četvrti s 13-10, a Samobor peti s 12-11. Polovičan učinak ima Dubrovnik s 11-11, a na 10-13 su Dinamo Zagreb, Dubrava i Alkar. Kvarner 2010 je deseti s 9-14, Cedevita je na 6-17, a na dnu je Šibenka s 3-19.

Ovo kolo će u nedjelju biti zaključeno utakmicom Dubrovnik - Šibenka.

