Dnevni horoskop, Strijelac, 31. 01. i 01.02. 2026.
Ljubav: Potreba za slobodom se miješa s željom za bliskošću. Emocije se promatraju filozofski. Iskrenost dobiva novu vrijednost. Odnosi se šire kroz razumijevanje.
Posao: Razmišljanja o budućim putovima su naglašena. Vikend donosi mentalna putovanja. Inspiracija dolazi kroz učenje. Vizije se tek oblikuju.
Zdravlje: Nemir traži fizičko pražnjenje. Potreba za kretanjem je izražena. Psihička energija varira. Ravnoteža se traži kroz promjenu perspektive.
Snovi i vizije: Snovi su povezani s putovanjima. Javljaju se daleki krajevi i simboli slobode. Podsvijest traži smisao.
