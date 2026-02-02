Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 02. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se proživljavaju intenzivnije, ali tiše. Povezanost s prošlošću donosi važne uvide. Osjećaj pripadnosti jača. Srce pronalazi sigurnost u poznatom.
Posao: Radna atmosfera postaje ugodnija. Ulaganja iz prošlosti donose stabilnost. Osjećaj odgovornosti ostavlja snažan dojam. Povjerenje se gradi bez puno riječi.
Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Tijelo traži nježniji pristup. Emocionalni mir pozitivno utječe na opće stanje.
