Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 02. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 02. 02. 2026.
Ljubav: Odnosi se promatraju realnije nego prije. Emocionalna sigurnost postaje važnija od velikih riječi. Pojavljuje se osjećaj zahvalnosti prema bliskoj osobi. Male promjene donose veliko olakšanje.

Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Donose se zaključci koji dugoročno jačaju stabilnost. Strpljenje se pokazuje kao ključna prednost. Okruženje primjećuje pouzdanost.

Zdravlje: Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Osjećaj težine postupno se smanjuje. Rutina donosi osjećaj sigurnosti.

