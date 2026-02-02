Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 02. 2026.
Ljubav: Odnosi se promatraju realnije nego prije. Emocionalna sigurnost postaje važnija od velikih riječi. Pojavljuje se osjećaj zahvalnosti prema bliskoj osobi. Male promjene donose veliko olakšanje.
Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Donose se zaključci koji dugoročno jačaju stabilnost. Strpljenje se pokazuje kao ključna prednost. Okruženje primjećuje pouzdanost.
Zdravlje: Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Osjećaj težine postupno se smanjuje. Rutina donosi osjećaj sigurnosti.
