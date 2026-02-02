Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 02. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se bude kroz tihe geste i nenametljive riječi. Osjeća se potreba za dubljim razumijevanjem odnosa. Prošle nesigurnosti postupno gube snagu. Intimnost poprima stabilniji oblik.
Posao: Uočavaju se pomaci koji nisu odmah vidljivi drugima. Trud uložen ranije sada pokazuje prve rezultate. Financijska pitanja dobivaju jasniji smjer. Osjećaj kontrole postaje izraženiji.
Zdravlje: Energija se stabilizira, ali um traži mir. Unutarnja ravnoteža lakše se pronalazi u tišini. Tijelo reagira pozitivno na sporiji ritam dana.
