Dnevni horoskop, Djevica, 02. 02. 2026.

Ljubav: Analiza emocija donosi jasnoću. Sitnice dobivaju veće značenje. Odnosi se čiste od nepotrebnih očekivanja. Mir se pronalazi u jednostavnosti.

Posao: Organizacija dolazi do izražaja. Radni zadaci rješavaju se precizno. Financijska pitanja postaju preglednija. Red donosi osjećaj sigurnosti.

Zdravlje: Tijelo reagira osjetljivo na stres. Potreba za rutinom je naglašena. Umirivanje misli donosi ravnotežu.