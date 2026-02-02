Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 02. 2026.
Ljubav: Analiza emocija donosi jasnoću. Sitnice dobivaju veće značenje. Odnosi se čiste od nepotrebnih očekivanja. Mir se pronalazi u jednostavnosti.
Posao: Organizacija dolazi do izražaja. Radni zadaci rješavaju se precizno. Financijska pitanja postaju preglednija. Red donosi osjećaj sigurnosti.
Zdravlje: Tijelo reagira osjetljivo na stres. Potreba za rutinom je naglašena. Umirivanje misli donosi ravnotežu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRUĆE IZDANJE /
Kakva neobična publika! Ivana Knoll u dubokom dekolteu miksala glazbu devama
KUĆNA REALNOST /
'Ujedam, muž se 6 puta dnevno razvodi': Jelena Đoković iskreno o obiteljskom životu
U SJENI SKANDALA /
Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr
GUŠTI SU GUŠTI /
Veljača u Splitu je nešto sasvim drugo: Pogledajte to sunce, more i kratke rukave...
'OVA ZEMLJA PRIPADA NAMA' /
Stanivukovićev posjet Lici još će se dugo pamtiti: Spomen 'Krajine' razbuktao je stare vatre
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 02. 2026.