Dnevni horoskop, Lav, 02. 02. 2026.

Ljubav: Pažnja se prirodno privlači bez velikog truda. Samopouzdanje zrači i ostavlja dojam. Odnosi dobivaju topliju notu. Srce se otvara bez straha.

Posao: Prepoznaje se osobni autoritet. Kreativne ideje nailaze na odobravanje. Financijska situacija pokazuje znakove poboljšanja. Vidljivost raste.

Zdravlje: Vitalnost je stabilna. Potreba za izražavanjem donosi psihičko olakšanje. Energija se pravilno raspoređuje tijekom dana.