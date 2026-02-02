Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 02. 02. 2026.
Ljubav: Pažnja se prirodno privlači bez velikog truda. Samopouzdanje zrači i ostavlja dojam. Odnosi dobivaju topliju notu. Srce se otvara bez straha.
Posao: Prepoznaje se osobni autoritet. Kreativne ideje nailaze na odobravanje. Financijska situacija pokazuje znakove poboljšanja. Vidljivost raste.
Zdravlje: Vitalnost je stabilna. Potreba za izražavanjem donosi psihičko olakšanje. Energija se pravilno raspoređuje tijekom dana.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRUĆE IZDANJE /
Kakva neobična publika! Ivana Knoll u dubokom dekolteu miksala glazbu devama
KUĆNA REALNOST /
'Ujedam, muž se 6 puta dnevno razvodi': Jelena Đoković iskreno o obiteljskom životu
U SJENI SKANDALA /
Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr
GUŠTI SU GUŠTI /
Veljača u Splitu je nešto sasvim drugo: Pogledajte to sunce, more i kratke rukave...
'OVA ZEMLJA PRIPADA NAMA' /
Stanivukovićev posjet Lici još će se dugo pamtiti: Spomen 'Krajine' razbuktao je stare vatre
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 02. 02. 2026.