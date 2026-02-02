FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 02. 2026.
Ljubav: Strasti se bude ispod površine. Emocije se ne pokazuju otvoreno, ali su snažne. Povjerenje se gradi tiho. Intimnost dobiva dublji smisao.

Posao: Intuicija vodi kroz složene situacije. Otkrivaju se skrivene prilike. Financijska pitanja traže pažnju. Kontrola ostaje u vlastitim rukama.

Zdravlje: Psihička snaga je naglašena. Potreba za povlačenjem je izražena. Regeneracija dolazi kroz mir.

