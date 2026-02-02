Dnevni horoskop, Jarac, 02. 02. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Odnosi se grade na povjerenju. Stabilnost donosi osjećaj sigurnosti. Prošlost gubi utjecaj.

Posao: Odgovornost donosi priznanje. Dugoročni planovi dobivaju čvrste temelje. Financijska disciplina pokazuje rezultate. Autoritet jača.

Zdravlje: Izdržljivost je naglašena. Tijelo dobro podnosi napore. Potreba za kvalitetnim odmorom ostaje važna.