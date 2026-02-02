Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 02. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano, ali iskreno. Odnosi se grade na povjerenju. Stabilnost donosi osjećaj sigurnosti. Prošlost gubi utjecaj.
Posao: Odgovornost donosi priznanje. Dugoročni planovi dobivaju čvrste temelje. Financijska disciplina pokazuje rezultate. Autoritet jača.
Zdravlje: Izdržljivost je naglašena. Tijelo dobro podnosi napore. Potreba za kvalitetnim odmorom ostaje važna.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRUĆE IZDANJE /
Kakva neobična publika! Ivana Knoll u dubokom dekolteu miksala glazbu devama
KUĆNA REALNOST /
'Ujedam, muž se 6 puta dnevno razvodi': Jelena Đoković iskreno o obiteljskom životu
U SJENI SKANDALA /
Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr
GUŠTI SU GUŠTI /
Veljača u Splitu je nešto sasvim drugo: Pogledajte to sunce, more i kratke rukave...
'OVA ZEMLJA PRIPADA NAMA' /
Stanivukovićev posjet Lici još će se dugo pamtiti: Spomen 'Krajine' razbuktao je stare vatre
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 02. 2026.