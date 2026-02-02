Dnevni horoskop, Ribe, 02. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna dubina dolazi do izražaja. Osjeća se snažna povezanost s drugima. Suosjećanje otvara nova vrata. Srce vodi bez riječi.

Posao: Kreativnost se prirodno izražava. Intuicija pomaže u donošenju odluka. Financijska pitanja traže strpljenje. Inspiracija je prisutna.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Tijelo reagira na emocionalno stanje. Mir i tišina donose regeneraciju.