Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 02. 2026.
Ljubav: Osjećaj bliskosti jača kroz iskrenost i mirne razgovore. Emotivne potrebe postaju jasnije nego prije. Prošle nesigurnosti gube snagu. Stabilnost u odnosima donosi osjećaj sigurnosti.
Posao: Naglasak je na dugoročnim planovima i realnim procjenama. Financijska situacija se sagledava trezveno i bez iluzija. Ustrajnost donosi konkretne rezultate. Strpljenje se pokazuje kao ključna snaga.
Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam i više odmora. Osjećaj iscrpljenosti se postupno povlači. Ravnoteža između obaveza i opuštanja donosi vidljivo poboljšanje. Unutarnji mir ima iscjeljujući učinak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TKO JEPROFITIRAO? /
Krešimir Macan kod Mojmire analizirao doček rukometaša na Trgu
DIREKTOV RTG /
Obaramo rekorde po razvodima i brakovima, a imamo i najgledaniji film na tu temu
POVIJEST DOČEKA /
Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina
RUKOMET U SJENI SUKOBA /
Stručnjak razotkrio Plenkovićeve namjere: 'Odlučio je pobrat vrhnje u strahu od krajnje desnice'
'OBOŽAVAM TE DEČKE' /
Danci su dobili palačinke, Nijemci Merza u svlačionici, a naši rukometaši noć za pamćenje
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 02. 2026.