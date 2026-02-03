Dnevni horoskop, Bik, 03. 02. 2026.

Ljubav: Osjećaj bliskosti jača kroz iskrenost i mirne razgovore. Emotivne potrebe postaju jasnije nego prije. Prošle nesigurnosti gube snagu. Stabilnost u odnosima donosi osjećaj sigurnosti.

Posao: Naglasak je na dugoročnim planovima i realnim procjenama. Financijska situacija se sagledava trezveno i bez iluzija. Ustrajnost donosi konkretne rezultate. Strpljenje se pokazuje kao ključna snaga.

Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam i više odmora. Osjećaj iscrpljenosti se postupno povlači. Ravnoteža između obaveza i opuštanja donosi vidljivo poboljšanje. Unutarnji mir ima iscjeljujući učinak.