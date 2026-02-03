Dnevni horoskop, Lav, 03. 02. 2026.

Ljubav: Pažnja i priznanje imaju snažan emotivni učinak. Osjećaj da ste viđeni donosi zadovoljstvo. Romantična energija se izražava kroz geste. Samopouzdanje jača odnose.

Posao: Vidljivost u poslovnom okruženju je naglašena. Postignuća dolaze u prvi plan. Kreativnost se prepoznaje i cijeni. Autoritet se gradi bez pritiska.

Zdravlje: Vitalnost je pojačana. Tijelo reagira pozitivno na aktivnost. Energija se obnavlja kroz kretanje. Dobro raspoloženje ima snažan utjecaj na opće stanje.