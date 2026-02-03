Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 03. 02. 2026.
Ljubav: Pažnja i priznanje imaju snažan emotivni učinak. Osjećaj da ste viđeni donosi zadovoljstvo. Romantična energija se izražava kroz geste. Samopouzdanje jača odnose.
Posao: Vidljivost u poslovnom okruženju je naglašena. Postignuća dolaze u prvi plan. Kreativnost se prepoznaje i cijeni. Autoritet se gradi bez pritiska.
Zdravlje: Vitalnost je pojačana. Tijelo reagira pozitivno na aktivnost. Energija se obnavlja kroz kretanje. Dobro raspoloženje ima snažan utjecaj na opće stanje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TKO JEPROFITIRAO? /
Krešimir Macan kod Mojmire analizirao doček rukometaša na Trgu
DIREKTOV RTG /
Obaramo rekorde po razvodima i brakovima, a imamo i najgledaniji film na tu temu
POVIJEST DOČEKA /
Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina
RUKOMET U SJENI SUKOBA /
Stručnjak razotkrio Plenkovićeve namjere: 'Odlučio je pobrat vrhnje u strahu od krajnje desnice'
'OBOŽAVAM TE DEČKE' /
Danci su dobili palačinke, Nijemci Merza u svlačionici, a naši rukometaši noć za pamćenje
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 03. 02. 2026.